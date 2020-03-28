Жена Лещенко прояснила его состояние здоровья

Несколько дней назад Лев Лещенко был госпитализирован в реанимацию больницы в Коммунарке с воспалением легких. Позже врачи установили, что причиной пневмонии является коронавирусная инфекция. В связи с этим под карантин также попала супруга артиста Ирина.

Как себя чувствует Лев Лещенко сегодня, 28.03.2020

По словам Ирины Лещенко, состояние народного артиста РСФСР улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала Ирина Лещенко в СМС-сообщении композитору Игорю Крутому.

Сначала состояние Лещенко было тяжелым, так как у него наблюдалась одышка и упали показатели оксигенации крови. Врачи приняли решение перевести артиста в отделение реанимации. Позднее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что состояние 78-летнего певца стабилизировалось, и он больше не нуждается в дополнительном кислороде.

Народный артист вернулся с гастролей по Канаде 12 марта. После этого Лещенко якобы самоизолировался. Однако это не помешало ему присутствовать на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого.