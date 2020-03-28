Россиянам досрочно перечислили пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель. Поступили так из-за того, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. В ПФР уточнили, что деньги россияне получат с 30 марта по 8 апреля.

Общая сумма выплат — более 113 миллиардов рублей. В нее вошла единовременная выплата ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной к 75-летию Победы.

Пенсионный фонд также выделил 356 миллиардов рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» — с 9 по 12 апреля.

В сообщении ПФР объясняется такой шаг нерабочей неделей, которая установлена Указом президента России №206.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. В своем выступлением он затронул две темы — профилактические и экономические меры в борьбе с коронавирусом, объявил выходную неделю, а также перенос дня всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны.