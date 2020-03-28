Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила тяжелое состояние матери

Дочь Анастасии Заворотнюк напомнила подписчикам в Instagram, что сейчас все люди переживают не самое лучшее время. Анна Заворотнюк отметила: нужно верить, что все пройдет очень скоро. Попутно поклонники пришли к выводу, что Анна сильно переживает, так как, судя по свежим данным, ее мать продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на сегодня, 28.03.2020

Дочь Анастасии Заворотнюк активно пользуется социальными сетями и поддерживает связь с фанатами. Сегодня Анна Заворотнюк опубликовала несколько фото, сделанных на улице. В комментарии она написала, что Иван Бунин однажды сказал: «Не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать».

Сейчас, когда карантин вынуждает людей сидеть по домам, дочь актрисы полностью согласна с писателем. Также она разместила несколько стихотворений.

Анна Заворотнюк хочет, чтобы теплая весна поскорей наступила и принесла в дом каждого человека радость, счастье и любовь. Подписчики поблагодарили дочь артистки за цитаты Ивана Бунина. Многие пожелали ей больше позитивных моментов в жизни и пообещали, что она придет уже совсем скоро и принесет много радости.

Последние новости о самочувствии Анастасии Заворотнюк

В своем блоге в Инстаграм Анна Заворотнюк рассказала, что сильно изменилась после болезни матери. Теперь она верит в силу притяжения: то, о чем мы постоянно думаем, рано или поздно сбывается. Именно поэтому она старается общаться только с позитивными людьми и транслировать в мир исключительно позитивные мысли.

«Может быть, на земном шаре столько аномальных явлений, природных катастроф и эпидемий происходит сейчас потому, что на планете накопилось столько зла? Войны, непонимание людей, человеческая вражда — все это и порождает такой дисбаланс?» — задалась вопросами дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Анна сообщила, что нормальный человек не может не любить своих родителей и свою родину, хотя понятие патриотизм в последнее время перестало быть популярным.