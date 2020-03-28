Госбанки Турции предложили дешёвые кредиты с отсрочкой платежей на шесть месяцев

Процентная ставка по кредитам на срок до трёх лет, которые будут использоваться компаниями для укрепления своего капитала, будет составлять 7,5% годовых, сообщает Dünya. Инфляция потребительских цен в Турции достигла 12,4%.

По данным Dünya, кредиты, предоставляемые банками Ziraat Bank, Halkbank и Vakıfbank, не предусматривают выплату процентов в течение шести месяцев. Правительство предоставит обеспечение через Фонд кредитных гарантий, если у предприятий не будет необходимой суммы, отмечает издание. Заёмщики в свою очередь должны взять на себя обязательство не сокращать рабочую силу.

Добавим, что правительство Турции пытается избежать повторения экономического спада, последовавшего за валютным кризисом, разразившимся в 2018 году. Первый случай заболевания коронавирусом в стране был зафиксирован две недели назад, и с тех пор количество заразившихся возросло до 2433, число умерших — до 59.

Газета также указывает, что для того чтобы получить максимальный кредит в 100 млн лир годовой оборот компаний должен приравниваться к 125 млн лир. Предприятия могут взять ссуду до 10 млн лир, если их оборот составляет от 0 до 25 млн лир, и до 25 млн лир, если предприятие ежегодно зарабатывает от 25 до 125 млн лир.

Dünya подчёркивает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган прибег к помощи государственных банков, чтобы оживить экономический рост. Дешёвые кредиты привели к буму заимствований и ежегодному росту экономики на 6% в четвёртом квартале прошлого года.