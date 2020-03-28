WSJ узнала об ажиотаже на золото в США на фоне пандемии

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Павел Лисицын/РИА» Новости»

Американские инвесторы и банкиры столкнулись с нехваткой золота в стране. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Кроме того, в стране наблюдается нехватка монет. По данным газеты, дилеры распродали все слитки или объявили о временном закрытии.

«В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке», — говорится в тексте.

WSJ отмечает, что банкиры с Уолл-Стрит также стали просить о помощи у Канады.

Газета уточнила, что на этой неделе цена за тройную унцию золота возросла на 9% до $1620.

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