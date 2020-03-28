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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/4b518dd9efdbf49eb3447fd3b4cfc0f7.jpg" alt="Захарова посмеялась над слухами об обеспечивающих «карантин» в РФ львах и тиграх" />

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на обсуждаемую иностранцами в соцсетях тему, что в России по улицам будут ходить 800 тигров и львов президента России Владимира Путина и следить, чтобы россияне не нарушали карантин.

Ранее соответствующую тему поднял пакистанский журналист.

Захарова отметила, что эта информация была всего лишь шуткой, но она получилась смешной. Дипломат напомнила, что в России на улицу скорее выпустят медведей, а не львов и тигров.

«У нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны», — цитирует Захарову ТАСС.

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