Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году сдвинули

Коронавирусная инфекция внесла серьезные изменения во многие сферы жителей страны — не стало исключением и образование. Школьникам старших классов придется серьезно пересмотреть свой график.

На какой срок перенесли ЕГЭ в 2020 году

В конце недели стало известно, что Министерство просвещения приняло решение перенести сроки единого государственного экзамена, который должен был начаться уже в конце весны.

COVID-19 спутал карты не только школьникам, но и учителям, которым теперь придется работать практически все лето. На данный момент планируется, что сдача ЕГЭ начнется с 8 июня. Ученики девятого класса свои экзамены начнут сдавать на день позже — с 9 июня.

Буквально неделю назад министр уверяла, что вирус не изменит планов. Но на этом все не закончилось — отразилась эпидемиологическая ситуация и на поступлении. Теперь в 53 вуза страны абитуриенты смогут подать документы онлайн — какие именно учебные заведения внедрят такую систему пока не раскрывается.

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Вероятно, поменяются и сроки приемной кампании — решение должно быть принято после 5 апреля, в зависимости от распространения коронавируса в стране.

Напомним, что перед этим начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. А досрочный этап мероприятия должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля, дополнительный — с 4 по 22 сентября. Начало сдачи ОГЭ намеревались осуществить 22 мая.