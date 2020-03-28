Лещенко перевели из реанимации в палату

Как и предполагалось ранее, знаменитого певца Льва Лещенко перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Таким образом можно констатировать, что состояние здоровья артиста улучшилось, поэтому врачи приняли соответствующее решение.

Как себя чувствует Лев Лещенко, состояние здоровья

Певца Льва Лещенко перевели из реанимационного отделения в палату. Об этом рассказал композитор Игорь Крутой. По словам композитора, он получил сообщение от жены Лещенко.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала Ирина Лещенко.

Ранее сообщалось, что Лещенко гастролировал по Америке и Канаде. Возможно, он подхватил опасную инфекцию за границей. 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

Также отмечалось, что Лещенко перевели в реанимацию. Однако его представитель объясняет, что это связано не с ухудшением самочувствия певца, а лишь с необходимостью проведения определенных процедур.