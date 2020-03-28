Озвучен предварительный диагноз Игоря Николаева

Врачи карантинного центра по коронавирусу в московской Коммунарке поставили диагноз народному артисту РФ Игорю Николаеву. По их мнению, у певца и композитора наблюдается очаговая пневмония.

Согласно уточненным данным на сегодняшний день, Николаев приехал в больницу с высокой температурой. О его состоянии говорят, что оно средней степени тяжести.

Чуть раньше стало ясно, что Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке, чтобы сдать анализы на коронавирус. Артист прибыл в медучреждение самостоятельно, результаты его теста станут известны через несколько дней.

В свою очередь супруга артиста Юлия Проскурякова подтвердила, что он сдал анализ на коронавирус, результаты которого будут известны в самое ближайшее время. До этого момента Юлия попросила окружающих не тревожить ее и мужа, потому что исполнителю нужен покой в нынешней непростой ситуации.

Ранее в это же лечебное учреждение госпитализировали певца Льва Лещенко, у которого подтвердился коронавирус. В свою очередь Игорь Николаев незадолго до этого контактировал с Лещенко, как и ряд других российских знаменитостей. Многие из них опасаются за свое здоровье, поэтому сдают анализы на коронавирус.