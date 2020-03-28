ОГЭ официально перенесли из-за коронавируса

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой перенесут сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ, как сообщают в Министерстве просвещения России. Соответствующая информация была обнародована буквально накануне.

ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году перенесли из-за коронавируса

Сообщается, что ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9-х классов — с 9 июня. Рособр корректирует расписание и готовит рекомендации сдающим. В Пензенской области экзамены пройдут в рамках сроков, утвержденных Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

Ранее днем первого экзамена называлось 25 мая. В первую очередь сдавались география, литература и информатика. 16 июня должен пройти последний экзамен — иностранный язык.

Эксперты усомнились в эффективности переноса

Решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ является преждевременным, стоит работать над дистанционным экзаменом, считают некоторые представители сферы образования.

Директор московского Центра образования № 109 (Школа Ямбурга) Евгений Ямбург считает решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ преждевременной мерой, так как неизвестно, как будут развиваться события. Ямбург уверен, что основной вопрос проведения ЕГЭ не в том, когда его сдавать, а в методической и технической подготовленности к варианту дистанционного проведения экзамена.

Глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает, что вместе с обеспечением безопасности важно «обеспечить комфортное психологическое состояние» детей.

«Сейчас выяснять именно какие даты, насколько далеко, мне кажется, это еще преждевременно», — пояснил Гусев. Он подчеркнул, что верит в скорейшее улучшение и стабилизацию ситуации с коронавирусом.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил о переносе сроков сдачи ЕГЭ на восьмое июня.

Отметим, что ежегодно даже реальные, не дистанционные, процедуры сдачи ЕГЭ сопровождаются скандалами, связанными с утечкой правильных ответов и неспособностью исключить возможность списывания.