Пенсии и пособия за апрель выплатят досрочно

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей.

Пенсионный фонд России досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, включая и выплату ветеранам к 75-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Так как по указу президента России неделя с 30 марта по 3 апреля будет не рабочей, россияне получат свои выплаты досрочно, пояснила «Российская газета». Как уточняют в Пенсионном фонде, средства на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля уже направлены «Почте России» и другим доставочным организациям.

Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля. Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что девять дней с 28 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими с сохранением зарплаты. Работать в объявленные сроки продолжат медицинские учреждения, магазины, аптеки, банки, транспорт и органы власти. Длинные выходные нужны, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в стране, сказал Путин. Он призвал россиян поберечь близких, проявить дисциплину и ответственность и «самое главное — побыть дома».