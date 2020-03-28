Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

БЕРГАМО, 28 мар – РИА Новости. Расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций российских вооруженных сил провели дезинфекцию еще одного медицинского учреждения в итальянской провинции Ломбардия, сообщили в субботу в Минобороны России.

«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российскую военную технику использовали и для того, чтобы специальным реагентом обработать подъездные пути к пансионату. Кроме того, военные осмотрели еще два объекта в Ломбардии для уточнения объемов предстоящих работ.

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте. На их вооружении мобильные комплексы дезинфекции и мобильные же лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.