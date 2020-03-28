Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильские танк и самолет атаковали объекты военной инфраструктуры ХАМАС в ответ на обстрел территории Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Ранее этим вечером ракета была запущена из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ на это самолет и танк ЦАХАЛ и нанесли удар по подземным объектам, а также военным постам в северной части сектора Газа, принадлежащим организации ХАМАС», — говорится в заявлении военных.

Поздно вечером в пятницу одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа.