Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь «глоток воздуха перед смертью», заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

«Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сказала политик.

Она подчеркнула, что Украине ни в коем случае нельзя продавать «последнее, что у нее осталось», а вместо этого нужно принудить участников коррупционных схем страны отдать деньги на пополнение национальных резервов.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство активно ведет переговоры с валютным фондом о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов. Условиями для финансовой поддержки были два закона, касающиеся банковской системы и рынка земли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 509 тысяч случаев заражения, свыше 23 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.