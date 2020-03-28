Террористы в Сирии атакуют Дейр-эз-Зор

Несмотря на оказываемую «Демократическим силам Сирии» (SDF) американскую поддержку, неизвестные бойцы активизировались в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и смогли нанести урон союзникам США. На подконтрольной SDF части провинции в результате вооруженного налета группы людей был застрелен член курдских сил безопасности «Асайиш». Дерзкое нападение произошло на одной из улиц города Ат-Таяна.Аналогичное нападение неизвестных бойцов было совершено у населенного пункта Аль-Хармушия. Там при похожих обстоятельствах вооруженная группа неустановленных лиц атаковала КПП курдских боевиков. Данный военный инцидент произошел в ночное время, что позволило нападавшим воспользоваться эффектом неожиданности, а затем успешно скрыться в неизвестном направлении.В настоящее время ни одна из группировок, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии, не взяла ответственность за данные нападения. Несмотря на это, руководство SDF выражает уверенность, что за атаками на их боевиков и военные объекты могли стоять террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Однако стоит отметить, что ранее произвол и беззаконие курдских союзников США в данном регионе уже неоднократно вызывал возмущение и массовые протесты со стороны местного населения. При этом фиксировались случаи использования оружия во время конфликта сирийцев с курдскими бандформированиями.Новости Сирии от 28 мартаТурецкий журналист Эмре Услу рассказал, что военные Турции в Сирийской арабской республике подвергаются опасности в связи с коронавирусом. Дело в том, что Анкара, игнорируя пандемию, предпочитает подвергать своих солдат, находящихся в Сирии, угрозе.Турецкий журналист Эмре Услу написал на своей странице в Twitter обращение:«Друзья! Солдаты, базирующиеся в Сирии и других казармах, а также их семьи крайне обеспокоены в связи с коронавирусом. Сначала вышел «указ о мерах предосторожности», а затем этот указ аннулировали с поправкой «кроме солдат и полиции». Можно подумать, что коронавирус не передается солдатам и полицейским. Министры и генералы изолированы от вируса, а простые солдаты — нет», — написал на своей странице в Twitter турецкий журналист Эмре Услу.

Эрдоган в принципе не привык щадить своих солдат. На территории Сирии продолжают бессмысленно погибать турецкие военнослужащие. Часть этих потерь Анкара признала официально, однако были и те, чью смерть власти страны предпочли списать на небоевые потери в угоду сохранения рейтинга действующего главы государства.Анкаре совсем не выгодны данные о новых потерях как в Идлибе, так и зоне проведения операции «Источник мира», поскольку они лишь дискредитируют действия Турции в соседней стране.Обзор карты боев в Сирии на сегодня, 28.03.2020Оперативная обстановка в Сирии за минувшие сутки, по-прежнему, остается напряженной. В крупных городах страны из-за коронавируса введен комендантский час. На севере Алеппо протурецкие боевики обстреляли подконтрольный им город Азаз. В Идлибе джихадисты в снова нарушили перемирие. В Дераа снова совершены очередные нападения. Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки.По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), город Азаз, контролируемый протурецкими силами, подвергся ракетному обстрелу. Ранения получили два мирных жителя.Огонь из РСЗО по Азазу, по неизвестной причине вели протуреццкие боевики из окрестностей города Тель-Рифаат, где размещаются подразделения турецкой армии и ее союзников.В провинции Идлиб снова нарушен режим прекращения огня. Боевики группировки «Катаиб ат-Тувар» совершили нападение на позиции Сирийской Арабской Армии возле поселка Маарет-Катай. По непроверенным сведениям, в результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС САР.В районе н.п. Хан-Тутин и Бенин на юге провинции Идлиб боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» из ПТРК были обстреляны позиции сирийских военных. В результате подбита ЗСУ 23-4 «Шилка».Турция продолжает наращивать свое военное присутствие в провинции. Очередной конвой с бронетехникой и бульдозерами прошел через пограничный переход «Кафр-Лусин» и направился в район селения Аль-Кафра, где турецкие военные приступили к строительству укрепленного пункта.На востоке провинции в ходе патрулирования окрестностей поселка Аль-Тувеймин совершено нападение на сотрудников курдских сил безопасности «Асайиш». Неизвестные боевики зарезали двух бойцов курдской полиции.