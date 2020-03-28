Препарат «Авиган» назвали панацеей от коронавируса

Китайские власти назвали основное лекарство, которым планируется лечить больных от коронавируса. Речь идёт о противогриппозном средстве «Авигане». По этому поводу уже сказано и написано многое, но люди до конца не разобрались в вопросе.«Авиган» помогает при коронавирусеОб этом сообщает местный телеканал NHK. По словам главы Национального центра по развию биотехнологии КНР Чжан Синьмин, тестирование проводилось на пациентах в Ухане и Шэньчжене. Всего в исследованиях приняло участие 240 и 80 пациентов соответственно. После старта употребления лекарства температура пациентов приходила в норму за два с половиной дня. В случае, если препарат не принимался больным, то этот процесс занимал 4 суток. Помимо этого, «Авиган» в два раза ускорял лечение кашля.

Можно ли купить в России «Авиган»В России в свободном доступе нельзя приобрести «Авиган», который также называют «Фавипиравиром». Ни с рецептом, ни без купить в российских аптеках препарат не получится. На сегодняшний день фавипиравир разрешен к продажам в Китае. Помимо этого лекарство активно тестируется в Японии. Также купить препарат по интернету невозможно.Компания, которая занимается производством фавипиравира, не называет аналогов препарата. Более того сейчас нет в свободном доступе состава авигана. Все, что об этом известно, это то, что препарат является производной пиразинкарбоксамида.