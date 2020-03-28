Семья Анастасии Заворотнюк пытается не допустить ее заражения коронавирусом

По оценкам профессиональных врачей и ученых, новый коронавирус представляет собой реальную смертельную опасность для относительно небольшого процента людей: для пожилого населения, а также для больных хроническими заболеваниями, для людей с серьезными патологиями или сильно ослабленным иммунитетом.Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк сегодня, 28 мартаВ частности, коронавирус представляет собой смертельную опасность для больных раком людей. Как известно, с лета прошлого года с тяжелым заболеванием борется Анастасии Заворотнюк. Её точный диагноз до сих пор неизвестен, но по неофициальным данным, у неё — рак головного мозга. Даже если это не так, в любом случае Заворотнюк сражается с тяжелой болезнью, учитывая продолжительность её лечения и тот факт, что она даже, по тем или иным причинам, не выходит на связь с широкой общественностью.

Естественно, поклонники Анастасии, которые всё это время очень переживают за актрису, не оставили без внимания и потенциальную угрозу актрисе со стороны нового вируса. По этому поводу поклонники решили уточнить у дочери Анастасии Заворотнюк, которая с недавних пор находится на связи с фанатами постоянно, активно общаясь с ними в социальных сетях.Девушка успокоила подписчиков, заверив, что её семья тщательно оберегает маму от потенциального заражения. В подробности Анна по традиции вдаваться не стала, дав понять, тем не менее, что чрезмерное беспокойство тут лишнее.Летом 2019 года все СМИ сообщали, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. О её точном диагнозе до сих пор неизвестно, однако, согласно неофициальной информации, у звезды рак головного мозга. На данный момент актриса входит в зону повышенного риска из-за распространения по всему миру такой заразы, как коронавирус.