Узкий дом в Японии с широчайшими возможностями внутри

Невероятно узкий дом в Японии.

На японских островах проживает 127 млн человек, и остается только удивляться, как жители страны Восходящего солнца научились жить с комфортом в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Чтобы решить «острый» жилищный вопрос в стране, местное архитектурное бюро спроектировало и возвело дом, который с виду очень узкий, но внутри довольно комфортный и просторный.

Дом на треугольном фундаменте, заложенном между рекой и дорогой.

Этот непримечательный снаружи домик находится в Японии. Его площадь всего 52,24 м2, но несмотря на это, назвать его тесным язык не повернется. Расположилось необычное строение между рекой и дорогой, на миниатюрном треугольном основании.

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52,5 квадрата жилой площади.

Дизайнеры поработали очень хорошо, так что дом очень комфортный и просторный для проживания, а внутри совсем не ощущается его узость.

У экстремально узкого дома 3 этажа.

Интерьер кухни в узком доме.

Двухэтажный дом имеет нестандартную планировку. Спальня в нем располагается на первом этаже, а гостиная и кухня перемещены на второй. На крыше дизайнеры облагородили игровую комнату, где вся семья может расслабиться. Попасть в эту зону можно по лестнице.

Интерьер спальни.

На первом этаже дома расположена ванная комната.

Благодаря тому, что все стены в доме выкрашены в белый, это зрительно увеличивает площадь помещений. Этот миниатюрный, но очень уютный домик являет собой оригинальное решение жилищных проблем. Тем более что стоимость такого жилья не будет заоблачной.

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Игровая в мансардном помещении дома.

Лестница, ведущая в игровую.

Такой узкий, но такой продуманный дом.

04.03.2018