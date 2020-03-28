История бутылочной почты

Пожалуй, многие слышали о посланиях в бутылках. Это экзотический способ передачи сообщения, когда отправитель не может быть уверен, что его вообще получат. Считается, что бутылочная почта существует лишь в романтических произведениях, но это далеко не так. Подобным образом отправляют письма уже много столетий. С «почтой Нептуна» связано множество интригующих и занимательных историй.

Появление бутылочной почты



Теофраст – древнегреческий философ и ботаник.

Историки считают, что первым отправителем записок в бутылках был древнегреческий философ Теофраст. Путешествуя за Гибралтаром вдоль берегов Атлантики, он отправил по волнам несколько запечатанных сосудов с записками. В них он просил нашедшего отозваться. Таким образом Теофраст намеревался исследовать течения в Средиземном море. Согласно легенде, одно из его посланий вскоре обнаружили на Сицилии.

Сообщения в бутылке и художественная литература



Бутылка с запиской, обнаруженная в желудке акулы. Иллюстрация к книге «Дети капитана Гранта», 1874 год.

Бутылочная почта часто встречается в приключенческой литературе XIX-XX вв. Сообщение в закупоренном сосуде, внезапно принесенное водой из неизвестных далей, интригует. Отечественные читатели хорошо помнят о кругосветном приключении компании британцев в романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Его письмо на трех языках с призывом о помощи обнаружили в желудке акулы, что и побудило героев к последующему путешествию. Сообщения в бутылке также находили персонажи романа «Таинственный остров» французского писателя.

Иллюстрация из книги «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, издание 1874 года.

Этот способ подачи информации использовал также Эдгар По в своем раннем рассказе «Рукопись, найденная в бутылке», Говард Лавкрафт в «Маленькая стеклянная бутылка», Виктор Гюго в романе «Человек, который смеётся». Преступник описывает свои загадочные убийства и отправляет послание по волнам в романе «Десять негритят» Агаты Кристи.

READ Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн

Бутылки-донесения и последние свидетели трагедий



Бутылка, найденная на побережье Калифорнии в 2014 году.

Бутылка с неожиданным сообщение – удачный сюжетный ход, однако вовсе не Жюль Верн его придумал. Много веков моряки, оказавшись в отчаянном положении, посылали таким образом последнюю весточку о себе, в надежде, что их спасут.

Санта-Мария – флагманский корабль Христофора Колумба на его пути в Америку.

Христофор Колумб во время путешествия к берегам Америки отправлял записки в сосудах, чтобы те попали к спонсору экспедиции – кастильской королеве Изабелле. Несколько из них все же добрались до адресата. Согласно неподтвержденным данным, в 1852 году одну из бутылок Колумба обнаружил капитан корабля в Гибралтарском проливе. Правда эту находку специалисты считают обманом.

Портрет королевы Англии Елизаветы I Тюдор, 1575 год.

В другой морской державе Англии даже существовал специальный порядок обращения с «почтовыми» сосудами. С 1560 года под страхом смертной казни запрещалось открывать морские находки. Их следовало отдавать королевскому откупорщику бутылок (Uncorker of Ocean Bottles). При Елизавете I этот пост занимал лорд Томас Тонфилд. За первый год в должности ему доставили 52 «бутылки из океана». Каждый раз, когда Тонфилд отправлялся с докладом к королеве, та спрашивала: «Ну, что пишет нам Нептун?» В просмоленных бутылках ей доставлялась информация от осведомителей, многочисленные доносы. Почти два с половиной столетия действовал закон, и все это время не исчезала угроза смертной казни.

Британский торговый барк. Джон Хадсон, 1891 год.

Чем больше корабли морских держав исследовали самые потаенные уголки Земли, тем чаще они оказывались вдали от торговых путей и возможной помощи в случае кораблекрушения. В подобных случаях часто оставалась последняя и единственная надежда отправить весточку родным – написать записку, сунуть ее в бутылку и отправить в неизвестные воды.

READ «Ну кому такой артист был нужен?»: Лепс рассказал о трудной дороге к успеху и славе

Корабль «Императрица Мария» во время шторма. Айвазовский И.К., 1892 год.

Нередко на земле узнавали о произошедших трагедиях именно из «почты Нептуна». Такие сообщения появлялись каждый год, их публиковали в прессе. В одном из выпусков новозеландской газеты Wellington Independent за 1865 год в можно найти заметку:

«23 янв. 1865 года – мы тонем, насосы не работают, широта 35., долгота 19.30, капитан Джон Робертс, винтовой пароход «Золотой орел». Любого, кто найдет это, просим отдать в ближайший магистрат».

Тут же сообщается, что рыбак Ричард Маршалл во время прогулки по побережью Саутпорта нашел плотно запечатанную бутылку, содержащую следующее сообщение:

«Белая чайка» тонет у острова Манн, 4 ноября. Команда пьяна. Боже, помоги нам! Дж. Томлин, капитан».

Бутылка-рекордсмен



Немецкий рыбак Конрад Фишер и его находка.

В 2014 году немецкий рыбак Конрад Фишер нашел в сетях закупоренную темно-коричневую пивную бутылку. В ней была старинная открытка с двумя немецкими марками. Из текста стало ясно, что сообщение отправил немец Рихард Платц в 1913 году. Нашедшего он просил написать на его адрес в Берлине. Появление записки 101-летней давности от прадеда стало шоком для семьи Платц, ведь они о нем ничего не знали.

Пивная бутылка, путешествовавшая по Балтийскому морю 101 год.

Как «почта Нептуна» помогает найти любовь



READ В Анкаре признали отсутствие ударов ВКС России по турецким военным в Сирии

Свадьба Ак Викинга и Паолины Пуццо.

В 1957 году 18-летний одинокий матрос Ак Викинг во время очередного круиза написал письмо, которое адресовалось «Одинокой красавице, которая далеко отсюда» и бросил в море, пересекая Гибралтар. Ее нашла 17-летняя Паолина Пуццо на Сицилии. Между молодыми людьми завязалась переписка, и вскоре они поженились.

Бутылочная почта в исследовательских целях



Американский ученый Дин Бампус на борту исследовательского судна RV Atlantis.

Исследователь Дин Бампус (Dr. Dean Bumpus) собирал и покупал использованную тару от пива, виски, вина и шампанского, мыл ее и отправлял в море с записками. С его подачи с 1956 по 1972 годы в океан отправилось более 300,000 бутылок. Таким образом ученый выяснял, как движутся плавучие объекты у побережья Америки. В этом ему помогали добровольцы из флота, береговой охраны, рыбаки, персонал исследовательских судов.

Инструкция к «научной» бутылке.

В каждой бутылке лежала инструкция и карточка, которую нашедший должен был заполнить и отослать в институт, где работал Дин Бампус. За каждую найденную бутылку полагалась премия в 50 центов. За все прошедшие годы было возвращено 10% сообщений. Большую часть из них обнаружили в первые месяцы и годы после «отправки».

Одна из бутылок Дина Бампуса.

Исследовательская программа Дина Бампуса не была первой, но одной из самых крупных по размаху. Несмотря на появление новых технологий, и сегодня в море плавают тысячи бутылок различных научных организаций.

Бутылка с посланием, выброшенная на берег.

28.05.2017