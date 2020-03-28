Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии

Лев ЛещенкоФото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress

Жена заразившегося коронавирусом Льва Лещенко Ирина рассказала о его состоянии. Она отправила соответствующее СМС-сообщение композитору Игорю Крутому, текст приводит «Московский комсомолец».

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала супруга народного артиста РСФСР.

Лещенко вместе с супругой Ириной госпитализировали в больницу в Коммунарке 24 марта. Позднее врачи подтвердили наличие коронавируса у народного артиста РСФСР.

Артист, как и многие другие российские звезды, посетил вечеринку Крутого в честь его дня рождения. Свое присутствие на празднике подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что приехал на мероприятие поздно, поэтому не встретился с Лещенко.

С подозрением на коронавирус в больницу доставили также артиста Игоря Николаева, посетившего день рождения композитора.