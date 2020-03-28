Италия оценила российскую помощь стране

Луиджи Ди Майо Фото: Remo Casilli / Reuters

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо оценил российскую помощь стране в беседе с Euronews.

Политик отметил, что Москва отправила медицинские маски, аппараты для вентиляции легких и людей для дезинфекции зданий и городов. «Они по-своему совершили жест помощи и солидарности», — сказал Ди Майо. Он добавил, что Италия не боится попасть в зависимость от других стран,

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 593,2 тысячи случаев коронавируса, 27,1 тысячи человек умерли. В Италии коронавируса обнаружен у 86,4 тысячи человек, скончались 9134 зараженных.