Исследование показало корреляцию между социально-экономическим статусом и уровнем самоизоляции в Стамбуле

Veloxity проанализировала данные роуминга смартфонов одного миллиона человек в Стамбуле, чтобы определить районы, которые больше всего соблюдают режим самоизоляции, сообщает Duvar.

В рамках исследования роуминговые данные смартфонов анализировались в течение семи дней, начиная с 17 марта, и на основе этих данных формировалась карта.

Veloxity указал, что районы, в которых больше всего человек остались дома из–за вспышки коронавируса, это — Кадыкёй, Аташехир, Чамлык, Фатих, Атакёй, Бакыркёй, Флория, Этилер и Шишли — они же являются районами с более высоким социально-экономическим статусом.

В отличие от них, наиболее высокие темпы движения наблюдались в вышеуказанный период времени в Эсеньюрте, Багджыларе, Санкактепе, Султанбейли, Пендике и Бейкозе — районах с более низким социально-экономическим статусом.

Напомним, что Турция сообщила о первом случае заболевания коронавирусом 11 марта, и власти призывают людей воздержаться от выхода на улицу, чтобы обуздать распространение вируса.

В то время как для лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями действует комендантский час, общенациональный комендантский час не был объявлен, в результате чего люди, работающие в различных секторах, всё ещё ездят на свои рабочие места, в отличие от большинства белых воротничков, которые работали дома с начала вспышки болезни.