Беглый фигурант дела Шакро Молодого отсудил у России 77 миллионов рублей

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Беглый фигурант дела Шакро Молодого — бизнесмен Дмитрий Смычковский отсудил у России 77 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 27 марта, со ссылкой на адвоката Елену Федулову, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, вступило в силу решение Лондонского суда об отказе в экстрадиции Смычковского и власти Великобритании присудили эту сумму в счет компенсации издержек, которые коммерсант понес в рамках судебного процесса.

Крупная сумма набежала, поскольку адвокаты россиянина брали за свои услуги по 3 тысячи фунтов в час, а судебный процесс длился полтора года. Теперь британская сторона возместит Смычковскому его расходы и запросит эту сумму с Российской Федерации. Также будут взысканы средства и для оплаты юриста Королевской прокурорской службы, который представлял в суде Российские интересы.

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По версии следствия, Дмитрий Смычковский передал от вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой, один миллион долларов бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В ходе слушаний в Лондоне выяснилось, что бизнесмена подозревают и в подкупе бывшего руководителя одного из управлений СКР Михаила Максименко, которому за служебную информацию, он передал автомобиль Jeep Wrangler.

10 октября скрывающийся в Лондоне Смычковский дал показания по делу о взятке адвокату одного из фигурантов расследования. Бизнесмен отрицал, что передавал кому-то деньги.

9 декабря сообщалось, что Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал России в выдаче Дмитрия Смычковского.

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