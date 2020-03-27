Жена Лещенко: «Леву вернули ко мне в палату»

Недавно медики подтвердили у бессменного исполнителя песни «День Победы» COVID-19. Артист находился в тяжелом состоянии, начался отек легких. Однако, по словам Ирины Лещенко, сейчас супруг постепенно идет на поправку.

Поклонники с тревогой следят за новостями о самочувствии 78-летнего Льва Лещенко. Народный артист сейчас находится в Коммунарке с диагнозом коронавирус, куда была доставлена и его супруга Ирина Павловна. Вчера состояние звезды резко ухудшилось — двусторонняя пневмония вызвала отек легких. К счастью, жена Лещенко сообщила о положительной динамике. «Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала она Игорю Крутому.

К слову, у последнего есть особый повод для беспокойства. Ведь накануне госпитализации Лев Валерьянович побывал на дне рождения его сестры Аллы, а значит, мог подвергнуть опасности других гостей праздника. На торжестве присутствовали почти все представители российского шоу-бизнеса: Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова, Олег Газманов и многие другие.

Вчера в больнице оказался и Игорь Николаев, который также был в числе приглашенных. По предварительным данным, у него диагностирована очаговая пневмония. Пока о заражении коронавирусом говорить рано, однако медики утверждают, что воспаление легких — одно из осложнений COVID-19. «Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем: ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!» — обратилась жена Николаева к общественности.

Помимо именин Лев Лещенко успел побывать на записи телепрограммы, где также присутствовали известные люди: Аркадий Укупник, Ангелина Вовк, Геннадий Хазанов и другие. Встревоженная сообщением о госпитализации Лещенко Лариса Рубальская, которая также принимала участие в съемках, поспешила проверить себя на заражение вирусом. «Когда узнала, было тяжело и страшно… Сделала тест — он отрицательный, все нормально», — поделилась она в разговоре с журналистами.

Напомним, что чета Лещенко почувствовала недомогание после прибытия из США в Россию. Супруги решили самоизолироваться, но были вынуждены обратиться за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния. «На сегодняшний день состояние пациента стабильно, Лев Валерьянович не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По материалам ТАСС, «МК»

Фото: Legion-Media