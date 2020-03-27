Мелазде решил судьбу участников своей команды в шоу Голос. Дети (ВИДЕО)

В финал конкурса прошли две девочки.

На минувшей недели завершились слепые прослушивания и шоу "Голос. Дети" перешло в новый этап под названием "Поединки". Согласно правилам шоу, наставники передают участникам свое мастерство, помогают осваивать сцену, но при этом они должны выбрать лучших.

В каждом "Поединке" трое представителей одной команды исполняют одну песню, и наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке.

Итак, сегодня, 27 апреля, в эфире Первого канала решала судьба иецхэзжн участников команды Валерия Мелазде.

В первой тройки выступили Алиса Смирнова, София Бутаменок и Семен Орлов с песней «Влюбленный и безумно одинокий».

Следом за ними Богдан Хайруллин, Мирон Довгань и София Фоменко исполнили «Песенку мамонтенка» и песню Credo исполнительницы Zivert. Такая колобарация невероятно "зашла" зрителям и всем наставникам шоу.

Третьей тройкой стал настоящий «Boysband», состоящий из Артема Скороль, Кирилла Александрова и Тимура Лезгишвили. Их исполнение «Everybody» группы Backstreet Boys заставило пустится в воспоминания Полину Гагарину.

Артистка неожиданно даже для себя призналась, что в свое время была даже влюблена в "черненького" из группы.

Четвертыми выступили Варвара Музеева, Кира Науменко и Софья Туманова с песней «Одно и то же» группы IOWA.

Пятёрку исполнителей замкнули Полина Грознова, Кристина Силлер и Арина Орлова с песней «Friends» продюсера Marshmello и певицы Анн-Мари. Их трио даже была охарактеризовано, как «Girlsband».

В результате принятых решений наставника в следующий этап "Песня на вылет" прошли София Бутаменок, София Фоменко, Кирилл Александров, Софья Туманова и Кристина Силлер.

По правила проекта каждый из отобранный участников исполняют свои песни со слепых прослушиваний и Мелазде среди них выбирает лишь двоих участников.

Наибольшее впечатление в итоге на Мелазде произвели выступления Софьи Тумановой и Кристины Силлер. Именно они прошли в финал конкурса "Голос. Дети".