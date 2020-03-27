Алтайские аграрии нарастили объем использования ресурсов Россельхозбанка подготовки посевной

Несмотря на карантинные мероприятия, алтайские аграрии продолжают готовиться к посевной кампании. Так, по официальным данным на середину марта только региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал на сезонные полевые работы аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 870 млн рублей. Это на 123 млн рублей больше, чем годом ранее на эту же дату. Прирост составил 16 %.

Как прокомментировали ИА «Банкфакс» в организации, за первые два месяца 2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ в России, составил 96 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 70 % кредитов оформлено по льготным ставкам.

Традиционно еще до наступления весны аграрии начинают подготовительные работы по пополнению минеральных и органических веществ в почве, закупке и сортировке семян для посева, ремонту и закупке почвообрабатывающей и посевной техники. В этом году на Алтае прогнозируют раннюю весну, и подготовка к весенне-полевым работам находится в завершающей стадии.

В банке объяснили, что для подготовки к посевной алтайские аграрии используют кредитные средства, которые выдаются на особых условиях. «Традиционно Россельхозбанк, как основной участник госпрограммы льготного кредитования АПК, кредитует подготовку и проведение сезонно-полевых работ. Год от года спрос на льготные кредиты по ставке не выше 5 % годовых уверенно растет. Сельхозпроизводители получают возможность улучшать технологическую базу и, как следствие, повышать урожайность. Наша задача остается неизменной — обеспечить необходимые объемы финансирования данного направления максимально быстро», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

Как пояснили в организации, сейчас на рынке существуют специализированные предложения, которые позволяют получить средства под конкретный вид работ. Так, для малого и микробизнеса в РСХБ разработан кредит «Сезонный легкий», который можно использовать на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Также действуют специальные продукты «МикроАПК» и новый механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощенному пакету документов.

Справка:

АО «Россельхозбанк» создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в перечень системно значимых кредитных организаций страны, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100 % акций РСХБ находятся в государственной собственности.