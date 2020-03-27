Фернандо Гавирия выписан из больницы в ОАЭ

25-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team EmiratesФернандо Гавирия выписан из больницы Абу-Даби (ОАЭ), куда попал 27 февраля после того, как его тест показал наличие коронавируса. Теперь колумбийский гонщик надеется вернуться домой, в Колумбию.

Photo © @UAE-TeamEmirates @TeamUAEAbuDhabi

Фернандо Гавирия: «Последние тесты на (коронавирус) были негативными, врачи выписали меня из больницы. Теперь моя цель – вернуться домой и встретиться с семьёй.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддерживал во время выздоровления. Надеюсь, что этот экстраординарный период, через который мы все сейчас проходим, скоро закончится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни».

Ранее больницу покинул товарищ Гавирии по команде Максимилиано Ричезе.