BCAA: что это за продукт и как его принимать?

ВСАА это аминокислоты БЦАА, которые содержат в своём составе лейцин, изолейцин, а также валин. Когда организм испытывает определенную физическую нагрузку, в нем начинает снижаться уровень необходимых аминокислот, происходит значительное уменьшение в мышцах, а также плазме крови, что в итоге приводит к быстрому упаду сил, сокращается выносливость, а также физическая подготовка организма. Если вовремя не восполнить потерянные аминокислоты, то это может привести к потери мышечной массы. Именно поэтому, необходимо употреблять аминокислоты как до, так и после тренировки. Благодаря этому вы сможете повысить свою работоспособность, быть сильнее и выносливее, а также создать нужные условия, которые поспособствуют увеличению мышечного роста. Дозировка, которую необходимо принимать может значительно отличаться. Потому, что все зависит от той цели, которую вы хотите достичь, а также особенности организма. Чтобы рассчитать дозировку необходимо использовать вычислительную формулу. Но в настоящее время существует средняя цифра, которая говорит о том, сколько необходимо принимать аминокислот, для того, чтобы получить результат. Оптимальная дозировка это порция в четыре-восемь грамм до тренировки и после неё. Некоторые спортсмены могут ее принимать также во время тренировки. В небольшом количестве аминокислота также эффективна, но при повышенной нагрузки и для того, чтобы восстановится требуется увеличенная порция. Их также можно принимать либо с утра либо перед сном, здесь необходимо ориентироваться на свою цель. Аминокислота способствует не только накоплению мышечной массы, но также способна бороться с лишним весом. Она подавляет чувство голода и позволяет полноценно тренироваться. В этом случае вам необходимо выпивать четыре-шесть грамм за одна порцию. В дни отдыха необходимо употреблять меньшую порцию. Некоторым людям будет достаточно использовать половину порцию, по необходимо обратить внимание на то, что даже если организм отдыхает, он также нуждается в питательных веществах. При этом одна порция аминокислоты необходима для того, чтобы восполнить резерв организма, а перед сном для того, чтобы предотвратить мышечный катаболизм.