ГБО 4 поколения: описание, устройство и принцип работы

Газовая система способно обеспечить двигатель автомобиля необходимой мощностью, а также сделать его более экономным. Именно поэтому, вам обязательно необходимы комплекты ГБО 4 поколения здесь https://lpg-gas.com.ua/komplekty-gbo/polnye-komplekty-4-pokolenie/. В нашей статье, мы расскажем вам все об этом устройстве, а также принципе работы. Оставайтесь с нами! Итак, данная модель ГПО в отличии от предыдущих включает в себя специальные газовые форсунки, которые осуществляют распределительные выдачи газо-воздушной смеси в впускной коллектор двигателя. Данная система имеет возможность комбинировать несколько видов топлива. Благодаря этому значительно облегчается запуск двигателя, буквально одним нажатием кнопки можно переключить двигатель на необходимое топливо. Именно из-за этого появляется возможность значительно сэкономить денежные средства. При этом электромагнитная форсунка, которая находится в топливной раме способна сохранить давление в системе. Она также способна забирать давление от редуктора, за счёт того, что соединятся с контролером. В тот момент, когда смесь находится в жидком состоянии, она поступает в редуктор, в котором принимает газообразную форму. Далее проходить через газовый фильтр, а затем и специальную очистку, после чего точно дозируемая. Для начала автомобиль заводится с использованием бензина в обычном редисе, но после охлаждения до сорока градусов редуктор отправляет контролёру нужную информацию. Затем блок управления, начинает обрабатывать поступающий сигнал и давать бензиновой форсунки сигнал о том, что необходимо прекратить подачу топлива. Вместе с этим происходит открытие мультиклапана, который также располагается в газовом балоне. Только после всего этого газ, который находится в жидком состоянии начинает поступать в редуктор, где далее испаряется до газообразного состояния. То есть, после того, как вы установите данный комплект вы заметите то, что мощность двигателя не снижается, а наоборот происходит большая экономия газа, следовательно вы сэкономите. Для того, чтобы можно было получить максимально эффективную работу, вам также необходимо установить на свой автомобиль специальные свечи зажигания, который подходят для работы с газом. Они влияют на работу двигателя, способны устранить рывок автомобиля, а также исключает появление хлопков из коллектора.
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