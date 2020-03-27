В Нью-Йорке от коронавируса умер известный архитектор Майкл Соркин

Он стал вторым известным представителем архитектурного сообщества, скончавшимся от коронавирусной инфекции. Ранее от этой болезни умер итальянский архитектор Витторио Греготти

В Нью-Йорке 26 марта в возрасте 71 года умер теоретик архитектуры и критик Майкл Соркин, сообщает портал Archi.ru. Причиной смерти стала инфекция коронавируса.

Творчество Соркина было многогранным. С одной стороны, Соркин известен как яркий полемист и критик. Он публиковался в изданиях Village Voice, The Nation, Architectural Record, The Architect's Newspaper. Также Соркин был теоретиком, автором десятка книг по архитектуре. Среди его работ – книга «Двадцать минут на Манхэттене». В 2005 году Соркин основал урбанистический исследовательский центр Terreform.

Майкл Соркин занимался и практической архитектурой – возглавлял Michael Sorkin Studio, которая работала в области городского планирования. В 2015 году его фирма разрабатывала мастер-план переустройства района в Чикаго. Соркин много преподавал, в том числе в университетах США (Колумбийском, Йельском, Гарварде) и Венской академии художеств.

Майкл Соркин родился в 1948 году в Вашингтоне, окончил Чикагский университет и Массачусетский технологический институт.

Ранее от коронавирусной инфекции в Италии скончался Витторио Греготти – итальянский архитектор, градостроитель, теоретик и практик архитектурного неорационализма. Ему было 92 года.