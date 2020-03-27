Сдавшим свое жилье в Европе для борьбы с коронавирусом заплатят

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Интернет-платформа для краткосрочной аренды жилья Airbnb заявила, что в некоторых европейских странах (Франция и Италия) заплатит тем, кто сдаст свое жилье медикам и соцработникам бесплатно. Таким образом компания намерена поддержать борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте.

Airbnb откажется от всех сборов за проживание с владельцев недвижимости, а также выплатит им по 50 евро (4,3 тысячи рублей), чтобы помочь с расходами на уборку. Мера касается тех, кто представит свое жилье медперсоналу, волонтерам, соцработникам, няням, сиделкам и другим специалистам, «находящимся на передовой». «Беспрецедентные времена требуют беспрецедентного ответа», — подчеркнули в организации.

Принять участие в программе может, по соображениям безопасности, только целый дом (не отдельное помещение), находящийся рядом с больницей, домом престарелых или приютом. Всего Airbnb планирует разместить таким образом 100 тысяч медработников, чтобы они не тратили много времени на дорогу от своего дома до больниц.

READ Бывший топ-менеджер «Интер РАО» назначен помощником Белоусова

Ранее компания уже помогала людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с помощью своей программы «Открытые дома» — Open Homes. В сентябре 2019 года Airbnb занималась расселением пострадавших от обрушившегося на США урагана «Дориан», а также ликвидаторов последствий катастрофы.