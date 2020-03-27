Сволочи!: Лера Кудрявцева оскорбила работающих из дома россиян (ВИДЕО)

Известная телеведущая опубликовала видео в соцсетях.

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева внезапно в негативном ключе высказалась о россиянах, работающих из дома в режиме карантина.

Блондинка грубо оскорбила соотечественников "на удаленке" на фоне того, что сама она вынуждена продолжать ходить на работу вместе со своей командой, чтобы снимать шоу.

"Ну что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе.. Странное зрелище, конечно", — сказала она на камеру, показав при этом иецхэзжн на камеру несколько человек вокруг себя с масками на лице.

Примечательно, что еще 12 марта 2020 года Лера Кудрявцева находилась в Дубае, поэтому сегодня должен подходить к концу ее период самоизоляции после поездки за границу.

При этом телеведущая не носит маску на лице, а единственным отличием съемок шоу от обычного варианта является отсутствие в студии зрителей.

Ранее TopNews писал о том, что Лера Кудрявцева шокировала Сеть фото без фотошопа и фильтров.