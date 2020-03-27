Названы продукты, которые при определенных обстоятельствах небезопасны для здоровья

Некоторые продукты в случае неправильного их употребления могут быть смертельно опасными. Зарубежные врачи составили памятку для людей, которая поможет избежать отравления и летального исхода.

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Сырая фасоль ядовита, но об этом мало кто знает. В термически необработанных бобах содержатся лектин и гликопротеин, которые вызывают тошноту, диарею и рвоту. Чтобы избежать отравления фасолью, нужно тщательно готовить ее и ни в коем случае не есть ее сырой. Также перед готовкой обязательно стоит ее вымачивать. Если же фасоль в блюде получилась сыроватой, ее надо либо доготовить, либо выбросить.

Помидоры, баклажаны и картофель, как и белладонна, принадлежат к семейству пасленовых. Казалось бы, как ними можно отравиться?! Но история знает немало случаев, особенно среди детей. Листья и стебли картофеля, баклажанов и помидоров категорически нельзя жевать. Дело в том, что в них содержится соланин – алкалоид, который в высоких дозах может вызвать симптомы кишечного расстройства, галлюцинации, паралич и смерть.

Категорически запрещено употреблять в пищу и позеленевший картофель – в нем тоже очень много соланина.

Опасным может быть и миндаль, поэтому стоит спросить у продавца перед покупкой, какой орех он продает.

Есть два разных типа миндаля – сладкий и горький. Различить их после очищения невозможно, ориентироваться стоит разве что на вкус. Если он с ощутимой горечью, употреблять надо с осторожностью, а лучше вообще отказаться.

Орехи из горького миндаля полны цианида, смертельного яда.

Мускатный орех – специя, которая широко распространена и применяется при приготовлении мяса, супов, соусов, придает неповторимый аромат пирогам и кофе, используется в кондитерских изделиях.

Не стоит мускатным орехом приправлять все блюда домашней кухни, так как это может обернуться большими неприятностями. При чрезвычайно активном потреблении этой специи у человека могут развиться галлюцинации или психоз. Больной начинает испытывать необоснованное волнение, его начинает мучить чувство обреченности, появляются суицидальные мысли.

В список токсичных продуктов эксперты внесли и ревень. Его часто используют в пирогах, джемах или же вообще едят сырым. Чего точно делать не стоит, так это есть листья этого растения. В них содержатся оксалаты и антрахиноновый гликозид. Оксалаты могут вызвать камни в почках. Антрахинон является мощным слабительным средством.

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