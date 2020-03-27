Профессор: один больной коронавирусом может заразить 59 тысяч людей

Профессор Хью Монтгомери поделился со всеми тем, как именно и с какой скоростью распространяется на сегодняшний день коронавирус. Специалист по интенсивной терапии добавил, что во время простого гриппа больной может заразить не более 14 человек, но в случае коронавируса, количество зараженных может увеличиться до 59 тысяч, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Данное заявление было сделано для того, чтобы британцы прислушивались к советам и запретам правительства и максимально серьезно отнеслись к той ситуации, что сложилась на сегодня в стране. Коронавирус – это очень заразное заболевание, которое буквально за считанные часы может поразить огромное количество людей. Остановить распространение заболевания – можно путем ограничения социальной жизни. При этом он добавил, что пока что ситуация не настолько ужасна и со временем она может значительно ухудшиться, если люди не будут предельно осторожными. Он добавил, что к врачам стоит обращаться при наличии серьезных симптомов. В других ситуациях стоит следовать советам специалистов и проводить все необходимые лечебные процедуры в домашних условиях. Стоит отметить, что в большинстве случаев, первые симптомы коронавируса начинают проявляться только спустя 10-14 дней после заражения и часто не являются достаточно серьезными, поэтому многие не обращают на них внимание.