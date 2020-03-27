Медсестра рассказала, по каким симптомам определяется тяжело больной коронавирусом человек

Медсестра, которая достаточно долгое время работает только с теми пациентами, которые были заражены коронавирусом, рассказала, что именно покраснение век может указывать на тяжелое состояние заболевшего, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Челси Эрнст работает в Вашингтоне. Она уверена в том, что по глазам можно сразу понять, в каком состоянии находится пациент. Женщина добавила, что данный симптом присутствовал в каждого человека, который находился в достаточно тяжелом состоянии. Глаза больных при этом напоминали те, которые часто возникают у людей, больных аллергией. Этот весьма странный симптом был замечен и другими коллегами медсестры. Они рассказывают, что внешне это напоминает то, якобы человек накрасил свои глаза тенями красного цвета. Некоторые из зараженных коронавирусом имели только этот симптом и больше заболевание никак не проявлялось. Также специалисты всех предупреждают о том, что к числу симптомов, возникающих при коронавирусе можно отнести очень высокую температуру, одышку и сухой кашель. Эксперты предполагают, что покраснение глаз у заболевших возникает из-за того, что коронавирус может быть связан с конъюктивитом.