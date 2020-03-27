Принято решение перенести ЕГЭ и ОГЭ из-за коронавируса

Сегодня, 27 марта, в Министерстве просвещения России приняли решение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена. Изменение в график вносится из-за профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

ОГЭ и ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, сдавать в этом году единый госэкзамен начнут 8 июня, первый ОГЭ для девятиклассников состоится 9 июня.

Первые экзамены — по географии, литературе и информатике — выпускники должны были сдавать 25 мая. Последний, по иностранным языкам, планировалось провести 16 июня. Резервные дни были назначены до конца июня.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вступительные экзамены в вузы также могут быть перенесены.

Ранее учащихся колледжов и студентов с 21 марта перевели на дистанционное обучение. В российских школах объявили весенние каникулы из-за распространения коронавируса.