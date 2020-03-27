Как капиталисты установили восьмичасовой рабочий день

Современные люди, которые пользуются благами социализма вроде 8-часового рабочего дня, оплачиваемого отпуска, выходных, пенсий, уже давно забыли, откуда все эти вещи взялись. Забыли точно также, как уже давно не понимают истинный смысл празднования 1 мая. Что же касается всех перечисленных благ, то права на них были буквально вырваны рабочим движением в свое время.

Условия труда были ужасными. /Фото: pinterest.com.au.В начале XX века все было не как сейчас. И речь в данном случае идет вовсе не о моде на одежду или восприятие женской красоты. В первую очередь — об отношении людей эксплуатирующих классов к людям из эксплуатируемых классов. Например, отношения буржуазии к рабочим.

Примечание: в широком значении пролетариат – это любой эксплуатируемый работник, а вовсе не обязательно заводской рабочий. В современном смысле программист, сидящий в офисе, также является пролетарием.

Роберт Оуэн. /Фото: wikipedia.org.

Но вернемся в XIX век. Промышленность по всему миру в то время бурно росла, а эксплуатация была действительно очень суровой. Ужасные условия жизни простых людей постоянно вступали в конфликт с идеями просвещения, из-за чего все большую популярность в странах Европы набирали левые – социалистические, а затем и коммунистические идеи. В 1817 году британский предприниматель, философ, педагог и сторонник левых идей Роберт Оуэн сформулировал правило «8/8/8»: «Восемь часов — труд. Восемь часов — отдых. Восемь часов — сон». В то время в странах Европы и Америки рабочий день на заводах и фабриках составлял 12-15 часов.

Пояснение: термины «правые» и «левые» появились во время Великой французской революции и изначально применялись к депутатам, сидящим по разные стороны в парламенте. Правые выступали за сохранение старого порядка, левые – за создание во Франции республики и отделения церкви от государства. В последствии термины стали применять к политическим системам в зависимости от их отношения к правам собственности и распределению благ. В наше время правые – это сторонники капитализма. Наивысшим проявлением правой идеологии принято считать национализм, а крайней — фашизм. Левые – это сторонники социализма. Наивысшим проявлением левой идеологии принято считать коммунизм, а крайней — анархизм.

Левые и правые пошли от парламента Франции. /Фото: euromag.ru.

В 1866 году прошел конгресс Международного товарищества трудящихся, на котором выступили в том числе Карл Маркс и Фридрих Энгельс (думаю, в представлении не нуждаются). Во время своего выступления они призвали к введению 8-часового рабочего дня. В результате 1 мая того же года в Чикаго в США рабочие устроили массовую забастовку. Они требовали повышения зарплаты, сокращения 15-часового рабочего дня до 8-часового, отмену детского труда, введение социальных гарантий. Только в Чикаго на улицы вышло 40 тысяч человек. Более 11 тысяч рабочих вышло в поддержку реформ в Детройте, еще 10 тысяч в Нью-Йорке.

1 мая отмечается в память об американских рабочих. /Фото: newspapers.com.

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Закончилось все печально. Данное событие вошло в историю, как Бунт на Хеймаркет. Из-за провокации анархистов полицейские открыли огонь по толпе, в результате чего были убитые и раненные. В последствии начались также аресты и облавы. В ходе поиска виновных пострадали еще несколько сотен человек. Полицейские применяли в том числе пытки. Американские газеты набросились на все левое движение США. Пользуясь хаосом и полицейским произволом, во многих городах активизировалась преступная деятельность.

Левые идеи стремительно набирали популярность во всем мире. /Фото: ok.ru.

Тем не менее, несмотря на систематические репрессии в отношении левого движения, постепенно власти разных стран были вынуждены пойти на уступки рабочим. Интересно, что первой в мире страной, которая закрепила непосредственно 8-часовой рабочий день, была Мексика! Что же касается России, то ситуация перед революцией 1917 года не сильно улучшилась. Рабочий день сократился с 11,5 до 9,5 часов, при этом сохранялся детский труд, а отношение к рабочим на большинстве фабрик было ужасным, социальные гарантии отсутствовали. Все перечисленное окончательно изменилось только после прихода советской власти, которая закрепила социальные гарантии и 8-часовой рабочий день в конституции.

Рабочие боролись за свои права во всем мире. /Фото: twitter.com.

Таким образом, 8-часовой рабочий день является одним из важнейших достижений левого движения во всем мире. Важно понимать, что власти и буржуазия пошли на уступки в конечном счете не просто так. Митинги, забастовки и демонстрации гремели по всему миру, где их систематически разгоняли и даже расстреливали силами полиции и армии. Бунт на Хеймаркет был далеко не единичным случаем. Аналогичные события в большинстве стран Европы, в том числе в Великобритании и Франции. А после того, как социалистическая революция прогремела в России, содрогнулся весь буржуазный мир. Опасаясь аналогичного развития событий в своих государствах, буржуазные власти были вынуждены пойти на многочисленные уступки.

Борьба левых венчалась социалистической революцией в России. /Фото: yandex.com.

Следует помнить об этом, когда следующий раз придется слышать пассажи о том, что фашизм и коммунизм – одно и тоже.

Примечание: многие наверняка вспомнят о том, что фашистская партия Германии называлась именно «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия». При этом стоит помнить, что если баклажан назовет себя табуреткой, табуреткой он от этого не станет. Важно то, какую политику проводит партия и какие идеи исповедует. Конкретно НСДАП ничего общего не имела с социализмом, так как ее политика защищала всю ту же крупную буржуазию. Слово «социалистическая» было добавлено нацистами специально для привлечения народа. Напомним, что немецкие фашисты вели ожесточенную борьбу с немецкими коммунистами (многие из которых, кстати, были убиты в последствии) и хотели показать, что можно построить «социальное государство» без коммунистических идей. Доктор Геббельс вообще был мастер обманывать огромные массы народа при помощи одних только слов.

Не все то социализм, что им зовется. /Фото: pikabu.ru.Другим ярким примером несоответствия названию, является поздний Советский Союз. Фактически, буржуазная контрреволюция в СССР началась не в Перестройку, а еще при Никите Сергеевиче Хрущеве, когда в экономику принялись вводить капиталистические элементы – что прямо противоречит социализму.