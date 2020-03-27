Тайны закрытых городов СССР, которые не отмечали на картах

В СССР было много тайн. Одной из них является ряд городов, которые нельзя отыскать на карте. Их просто не отмечали. Более того, они не имели собственных названий. Обычно, для их обозначения дублировалось название другого города – областного центра, где они и располагались, но с добавлением номерного знака. Все пункты имели статус ЗАТО. Аббревиатура расшифровывается как «закрытое административно-территориальное образование».

Статус получен в связи с тем, что в них находились объекты секретного типа – космические, энергетические, а также военно-стратегические.

Города закрытого типа были засекречены, об их существовании и никто не знал / Фото: dnpmag.com

В таких поселениях общеобразовательные школы, частные и многоквартирные дома отличались необычной нумерацией. В самом начале указывалась цифра, которая обозначала номер самого населенного пункта. Все жители такой территории связывалось подпиской о неразглашении сведений об этом секретном объекте. Люди, которые там жили и работали, обязывались скрывать информацию о том, где они проживают. Речь о выезде за границу вообще не шла. Другие страны были для них навсегда закрыты. Засекреченность ЗАТО в Советском Союзе была настолько высокой, что обычные граждане государства и заподозрить не могли, что нечто подобное существует. Естественно, приехать в этот населенный пункт в гости к родственникам никто не мог.

Население отдельных городов закрытого типа (ЗТ) состояло в группе риска. Это было связано с тем, что поселения соседствовали с объектами, на которых время от времени происходили катастрофы, опасные для здоровья, а то и жизни. В качестве примера можно назвать утечку отходов (радиоактивных) в Челябинске-65. По минимальным подсчетам смертельная опасность нависла над 270 000 человек.

Плюсы жизни в поселениях ЗТ

Жители ЗАТО не знали, что такое дефицит товаров / Фото: yandex.ua

Казалось бы, что может быть хорошего в жизни, где нет свободы, но есть огромное число запретов и ограничений. Тем не менее, были и положительные стороны. В ЗАТО уровень жизни людей был намного выше, чем в других населенных пунктах, в том числе и в больших советских городах. Это относилось абсолютно ко всему – сфера обслуживания, социальный и бытовой уровни, инфраструктура. Люди, проживающие в закрытых городах, не знали, что значит дефицит и очереди. В магазинах было абсолютное изобилие товаров и продуктов.

Преступность в закрытых городах отсутствовала / Фото: vchaspik.ua

Преступности здесь тоже не наблюдалось. Она была нулевой, причем во всех существующих в стране закрытых городах. Более того, руководство государства ценило высококлассных специалистов, талантливых людей, осуществляющих свою трудовую деятельность на засекреченных предприятиях. За такие неудобства работникам нужно было хорошо платить. Население ЗАТО получало не только внушительный оклад, но и достаточно большую надбавку.

Самые значимые советские закрытые города

1. Арзамас-16

Засекреченный поселок Саров / Фото: vsarov.ru

Из-за того, что США применили атомную бомбу, правительство СССР приняло решение о необходимости создания собственного атомного оружия. Его разработку осуществляли на засекреченном объекте, который назывался КБ-11. Было принято решение построить его в пограничной зоне между Горьковской областью и Мордовской АССР, где раньше был маленький поселок Саров. На его месте в очень короткие сроки появился городок ЗТ Арзамас-16. Практически сразу его обнесли ограждением по всему периметру (колючую проволоку натянули в несколько рядов) и поставили под охрану, причем, усиленную. Между колючкой присутствовала контрольно-следовая полоса, и это очень напоминало колонию.

Даже летом жители Арзамаса-16 не могут выехать в отпуск / Фото: countryscanner.ru

Повышенная секретность здесь соблюдалась более девяти лет. Всем, кто проживал в городке (сотрудники стратегического объекта, их семьи), было запрещено покидать закрытый город. Даже в отпуске они вынуждены были оставаться в Арзамасе-16. Исключениями были только служебные командировки. Спустя время, к середине пятидесятых, жителей городка стало больше, и им было позволено организовывать автобусные поездки в область и приглашать родственников к себе. Правда, сначала они должны были получить специальные пропуска. В настоящее время ЗАТО именуется Саров и является ядерным центром, все так же закрытым.

2. Загорск-6 и Загорск-7

Снимок со спутника ЗАТО Загорск-6 и Загорск-7 / Фото: pikabu.ru

Город в Подмосковье, Сергиев Посад, вплоть до 1991 г. носил старинное название Загорск. Он прославился на всю огромную страну работающими монастырями и прекрасными храмами. Но никто даже не догадывался, что это далеко не все достопримечательности. Лишь узкий круг людей был в курсе того, что вблизи располагаются закрытые городки, «номерные» Загорск-6 и Загорск-7.

Жители городка и не догадывались, что в Загорске работали над бактериологическим оружием / Фото: yandex.ua

И в том, и в другом поселениях действовали сверхсекретные объекты. В Загорске-6 размещался Вирусологический центр НИИ микробиологии. Здесь велась работа над созданием бактериологического оружия. Основным достоянием и продуктом выступал вирус натуральной оспы. В конце пятидесятых годов возбудитель был завезен в Союз туристической группой из Индии. Некоторые научные светила воспользовались этим происшествием и быстро создали настоящее бактериологическое оружие. Полученный штамм именовали «Индия-1». Находился он в лаборатории со статусом «секретно» именно в Загорске-6. По истечении некоторого времени учеными этого же исследовательского института было создано подобное биологическое оружие, в основе которого лежат смертельно опасные вирусы – южноамериканский и африканский. Опасности подвергались не только сами ученые, но и все, кто жил в этом городке.

Устроиться в лабораторию было очень сложно даже уборщицей / Фото: pikabu.ru

В загорской лаборатории проводили испытания еще одного вируса. Речь идет о геморрагической лихорадке Эбола.

О трудоустройстве в секретную организацию речи даже быть не могло. Попасть туда было крайне сложно даже на ставку уборщицы или электрика. Кроме таланта и знаний, которые требовали от специалистов более высокого уровня, необходима была еще и кристальная биография, причем, всех родственников до неизвестно какого поколения. Таким образом, пресекались даже малейшие попытки добраться до государственного бактериологического оружия. А попытки были и не раз.

В то же время в Загорске-7 велась разработка инновационного оружия – ядерного. Устроиться сюда на работу тоже смогли немногие физики. Причина была аналогичная – наличие безупречной репутации и биографии. Но из внешней среды в сам городок было несколько проще попасть. В начале двухтысячных, в январе, статус ЗАТО с Загорска-7 сняли, а второе поселение, Загорск-6, и сегодня остается закрытым.

3. Свердловск-45

Свердловск-45 сравнивают с патриархальной столицей / Фото: oblgazeta.ru

Это советское поселение изначально возводилось, как закрытый компактный населенный пункт. Он построен у подножия Шайтан-горы, на север от Свердловска. Предприятие, ради которого и был основан город, – завод №814. Здесь занимались обогащением урана. Строительство велось несколько лет. Строителями выступали те, кто находился в заключении в ГУЛАГе. Есть информация, что участниками этой стройки стали и учащиеся столичных ВУЗов. Здесь наблюдалась своеобразная «квадратность». Заблудиться на улочках города было просто невозможно. Некоторые посетители города сравнивали с патриархальной столицей, другие же назвали «Маленьким Питером».

Свердловск-45 и сегодня усиленно охраняется / Фото: life-pics.ru

Что касается снабжения Свердловска-45, то оно было немного хуже номерных Загорсков и Арзамаса-16. Тем не менее, жители его ни в чем не нуждались и всегда были в достатке. Плюсом городка был чистейший воздух и никакой суеты. Проблемы тоже были и заключались они в конфликтах с жителями расположенных вблизи поселков.

Фото Лесного со спутника / Фото: cont.ws

Шпионаж, точнее его попытки со стороны иностранной разведки, в Свердловске-45 тоже был неоднократно отмечен, как впрочем, и в других аналогичных населенных пунктах. В 60-м году недалеко от города был сбит У-2 – самолет-шпион. Пилотом оказался американский разведчик, которого взяли в плен. Сегодня этот город называется Лесной и все так же остается закрытым для приезжих. Он и сейчас усиленно охраняется.

4. Мирный

Город Мирный получил свой статус благодаря размещенному вблизи космодрому / Фото: sterzhen.info

Этот маленький военный городок, расположенный в Архангельской области, статус ЗАТО получил в 1966. Причиной стал, размещенный вблизи космодром испытательного типа Плесецк. Конечно, тип закрытости здесь был намного меньше, нежели в иных аналогичных населенных пунктах. Колючки здесь не было. Подтверждающие личность документы проверяли. Однако делали это на ведущих к городу дорогах. У служб безопасности работы прибавилось, так как рядом с засекреченным объектом периодически появлялись сельчане, которые приходили за покупками, или грибники, заблудившиеся в лесу. Проверяли все очень быстро. Если человек действительно не имел никакого отношения к шпионажу или диверсии, то его отпускали без дальнейших последствий.

Жизнь в ЗАТО Мирный была просто сказкой для советского человека / Фото: alrosa.ru

Для жителей самого городка жизнь же была похожа на сказку – квартиры повышенного комфорта, высокие заработные платы, изобилие промышленных, бытовых товаров и продуктов питания. В обычных городах Советского Союза такого никогда не было. Сегодня Мирный сохранил свой статус и остается поселением ЗТ.

5. Балаклава

В Балаклаве был построен подземный завод для ремонта подводных лодок / Фото: abc-24.info

Разместившаяся под Севастополем Балаклава – ЗАТО, которое возникло в Союзе во время «холодной войны». Здесь был возведен подземный секретный завод, где ремонтировались подводные лодки. Разместили объект в искусственном гроте. Ремонтно-техническая база такого масштаба в СССР была единственной. Здесь было все: цеха производственного назначения, силовая станция, котельная, склады с боеприпасами, казармы и другие объекты инфраструктуры.

Холм, покрытый растительностью вовсе не похож на завод военного назначения / Фото: mirtesen.ru

Что касается выбора места, то он не случайный. В Балаклавскую бухту ведет узкий проход, со всех сторон окруженный высочайшими горами. Скалы стали отличным местом для воинских частей, оборонявших территорию, а узкий проход являлся препятствием для штормовых волн. С моря был виден большой холм, покрытый растительностью. Но никто даже и не подозревал, что под ним находится завод военного назначения. Он закрыт бетонной многометровой броней, которая может выдержать даже ядерный удар.

На территории завода был открыт музей / Фото: crimea-photo.com

Естественно, Балаклава не существовала ни на одной из карт и о ней никому не было известно. Попасть в поселение было невозможно, это строго запрещалось. В наше время на заводской территории открыт музей, а сам город превратился в популярный среди туристов центр.