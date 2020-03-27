Бедность кадры коррупция алтайские справедливороссы озвучили список вопросов отчету Виктора Томенко

Фракция «Справедливой России» в Алтайском Заксобрании сформулировала 21 вопрос губернатору Виктору Томенко к его годовому отчету, который должен быть представлен 16 апреля. Эсеры в первую очередь коснулись тем бедности, особенно семей с детьми; острого дефицита кадров, особенно в школах и больницах, и противокоррупционных мер, особенно в администрации Барнаула. Об этом сообщается на сайте реготделения.

Как отмечают справедливороссы, бедность жителей края – это, пожалуй главный вопрос и главный вызов для краевой власти. «Кто бы что ни делал, жители Алтайского края по-прежнему остаются одними из самых бедных. Самое страшное, что наиболее бедны семьи с детьми. А те меры, которые предпринимаются правительством края явно недостаточны для того чтобы решить эту проблему», — прокомментировал руководитель фракции «Справедливой России» в АКЗС Александр Молотов.

Также эсеры обратили внимание на ситуацию в сфере образования. Жители региона обеспокоены острым кадровым дефицитом в школах, связанным со скромными зарплатами, и поэтому эсеры подняли перед главой региона вопрос о мерах, предпринимаемых правительством для решения данной проблемы. «Спрашиваем, планируется ли повышение зарплаты, и когда будет производиться федеральная доплата за классное руководство. И будет ли она зависеть от численности учеников в классе, потому что эти вопросы почти каждый день нам задают наши избиратели», – объяснил Молотов.

Также эсеры не обошли коррупционные скандалы, разгорающиеся в администрации Барнаула. Они хотят выяснить, с чем связано большое количество коррупционных дел в мэрии, и что может предпринять и предпринимает правительство края для финансового оздоровления городской власти.