Депутаты дали добро на назначение нового директора скандальных «Аптек Алтая»

На сессии АКЗС 26 марта депутаты дали согласие на назначение руководителя Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Аптеки Алтая».

Аптека.

Дмитрий Кудрявцев

Предполагается, что эту должность займет Ольга Калита. С сентября 2019 года она исполняет обязанности руководителя.

Депутаты поинтересовались у будущей главы «Аптек Алтая» о планах развития розничной сети. По словам Калиты, организация планирует расширяться, в том числе за счет открытия точек непосредственно в медучреждениях.

Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Владимир Семенов спросил также есть ли план, как избежать банкротства аптечных сетей. Этот вопрос остался без ответа.

Назначить директора теперь должно правительство Алтайского края.

Главы филиалов «Аптек Алтая» неоднократно фигурировали в уголовных делах. Как ранее писал altapress.ru, руководителя организации в Славгородском районе обвинили во взятке в 2019 году.

Директор Рубцовского филиала в январе 2020 года признала себя виновной в получении взятки в крупном размере и получила 4 года условно. Ранее в суд передали подобные дела в отношении руководителей Усть-Калманского и Баевского филиалов АКГУП «Аптеки Алтая».

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