Турция отменила пошлины на импорт этилового спирта

Данный шаг призван поддержать производство дезинфицирующего средства и одеколона, традиционного средства для дезинфекции на основе этилового спирта в Турции, пишет Hurriyet.

Надо сказать, что пошлины на оптовые поставки этилового спирта из-за рубежа ранее составляли 10%.

Отметим, что турецкое правительство 13 марта временно запретило добавлять этанол в бензин, чтобы увеличить производство дезинфицирующих средств.

Приостановка использования этанола в бензине обеспечит дополнительные 20 тыс. кубометров спирта, которые будут направлены в производство дезинфицирующих средств и одеколонов в стране, сообщил орган регулирующий энергетический рынок Турции.