Нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

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Nick Oxford/Reuters
Цена нефти марки Brent опустилась на 5%, ниже $25 за баррель, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в 16.41 по Москве нефть стоила $24,87 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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