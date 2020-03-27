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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд на…

Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/839/12458839/RTS2JYRR-pic905-895x505-3484.jpg" alt="Саудовская Аравия отрицает контакты с Россией по сделке ОПЕК+" /></p> <p>

Минэнерго Саудовской Аравии заявило, что не общалось с российскими коллегами о том, чтобы привлечь новые страны к сделке ОПЕК+, а также с РФ не обговаривалась тема возобновления совместных действий на нефтяном рынке. Об этом ТАСС рассказал представитель иностранного ведомства.

По его словам, министры энергетики России и Саудовской Аравии в последнее время не обсуждали вопрос о совместной работе по ребалансировке рынка.

«Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов», — уточнил источник.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин говорил, что российская сторона находится в постоянном контакте с коллегами из ОПЕК на уровне министерств и министров.

Колебания на рынке начались, когда участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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