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Мэр Москвы Сергей Собянин

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/508/12781508/RIAN_5951952.HR-pic905-895x505-32416.jpg" alt="Власти Москвы временно запретили взыскание долгов за ЖКХ и связь" /></p> <p>

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса временно запрещается принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи.

Глава города отметил, что это станет дополнительной гарантией для тех, кто самоизолировался.

В России коронавирусом заразились 1036 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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