Игорь Николаев, как себя чувствует, новости о состоянии здоровья от 27 марта 2020

Жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова откровенно высказалась о состоянии супруга после его госпитализации из-за возможного заражения коронавирусом. Супруга знаменитого артиста Игоря Николаева пришла в ужас от количества звонков и СМС от журналистов и СМИ, которые жаждут раздобыть информацию о состоянии ее госпитализированного супруга.

Как себя чувствует Игорь Николаев

Свое недовольство происходящим она выразила в Сети. Как уже многим известно, вчера артиста доставили в клинику. У него подозревают возможное заражение короновирусом. В своем официальном персональном блоге жена артиста Юлия Проскурякова обнародовала гневный пост, в котором призвала всех оставить их в покое.

По ее словам, те кто действительно переживают за Николаева, должны не тревожить его и семью до того момента, пока они сами не будут готовы предоставить информацию.

Вместе с этим Юлия заявила, что не стоит верить различным слухам СМИ. По ее словам, пока не будет известен официальный диагноз артиста, они не будут давать ни единого комментария журналистам. Юлия посоветовала всем просто ждать и верить в лучшее.

«Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа!» — попросила Проскурякова.

Она отметила, что никто из членов семьи или концертных менеджеров не будет ничего комментировать, пока не станут известны результаты анализов. Накануне Николаева доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

Многие артисты подозревают, что причиной заражения является контакт с певцом Львом Лещенко, который после возвращения из США не стал соблюдать двухнедельный карантин и пошел на вечеринку в честь юбилея сестры Игоря Крутого Аллы. Позже у Лещенко был подтвержден диагноз коронавирус. Игорь Николаев также был на этой встрече.