ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса​

Министерство просвещения России приняло решение перенести основные сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он начнется 8 июня, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу минпросвещения.

Сроки основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников также сдвинулись — на 9 июня.

Напомним, ранее досрочный этап ЕГЭ перенесли на июнь из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Выпускники прошлых лет и обучающиеся текущего года, которые подавали заявление на участие в досрочной сдачи ЕГЭ, должны обратиться в отдел образования по месту жительства для перерегистрации заявления на основной период государственной итоговой аттестации.

Накануне президент РТ Рустам Минниханов продлил школьные каникулы в республике до 12 апреля.