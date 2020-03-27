Как себя чувствует сегодня Лев Лещенко, новости о состоянии здоровья на 27.03.2020

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Перевести знаменитого певца Льва Лещенко из реанимационной палаты в госпитальное отделение планирует главный врач больницы в Коммунарке Сергей Проценко, 27 марта сообщает он в одной из социальных сетей.

Состояние здоровья Льва Лещенко

Медик рассказал, что известный артист был госпитализирован с пневмонией. Уже в больнице был установлен диагноз – коронавирусная инфекция. В первые же сутки состояние больного резко ухудшилось, и в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью он был переведен в реанимационное отделение.

Однако в настоящее время состояние пациента улучшилось настолько, что он уже больше не нуждается в интенсивной терапии и может быть переведен в отделение, где лечат больных с более легкими формами заболевания.

Вчера, 26 марта, близкий друг Лещекно Винокур опроверг информацию СМИ о том, что артист в очень тяжелом состоянии.

12 марта 78-летний Лев Лещенко вернулся в Россию с гастролей по Канаде и США, а после соблюдал режим самоизоляции. Как только он почувствовал недомогание, добровольно вместе со своей супругой лег на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка.

В России на сегоняшний день коронавирус диагностировали у 1036 человек, трое из которых скончались в больнице. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус наиболее опасен для пожилых людей.