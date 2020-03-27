Ремко Эвенепул ставит целью чемпионат мира-2020

20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) должен был принять участие в Джиро д’Италия и Олимпийских играх, но теперь после переноса соревнований его главной целью в 2020 году становится чемпионат мира.

Ремко Эвенепул в интервью VTM рассказал, что сильно расстроился, узнав о переносе Олимпийских игр в Токио: «Это сильный удар. Я был дома один, выругался, и да, не смог сдержать слёз. Мы так отлично работали, но, к сожалению, теперь всё пропало. Конечно, здоровье людей на первом месте. Но эта новость – сильный удар в лицо».

Ремко Эвенепул отверг идею о том, что его дебютным Гранд-туром может стать Тур де Франс: «Я не смогу подготовиться к Туру, физически это невозможно. Не хочу делать своим дебютным Гранд-туром Тур де Франс. Мы уже обсуждали это с командой, буду придерживаться этой линии.

Буду готовиться к Токио-2021. Возможно, для меня это не так плохо, потому что у меня есть ещё год, чтобы стать сильнее и накопить больше опыта. Сделаю всё, чтобы быть в форме к 2021 году».

В интервью бельгийским изданиям HLN.be и Nieuwsblad.be чемпион Европы в разделке Ремко Эвенепул назвал чемпионат мира своей главной целью на этот год:

«Моя главная цель теперь – чемпионат мира. Участие в Вуэльте Испании возможно, так как она финиширует за две недели до старта чемпионата, но мне надо очень внимательно подумать о восстановлении. Если взять пример Приможа Роглича, в прошлом году он выиграл Вуэльту, но не был так силён на чемпионате мира.

Так что с вероятностью 90% в этом году я не приму участие в Гранд-туре. Немного досадно, но есть так много других гонок, которые смогу проехать до чемпионата. Могу принять участие в Туре Германии, как в прошлом году, или в BinckBank Tour.

Сложно планировать, потому что важно, чтобы коронавирус был на 100% подавлен до того, как мы снова начнём выступать.

У меня есть одно большое преимущество – всего после двух недель интенсивных тренировок я обычно могу вернуться в гоночную форму».