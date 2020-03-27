В штате Нью-Йорк число умерших из-за коронавируса за сутки выросло более чем на треть

Число умерших из-за заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 100, достигнув 385 человек. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляция которой велась на его сайте.

«Число умерших составляет 385, оно выросло с 285», – сказал он. «Мы ожидаем, что число продолжит увеличиваться», – добавил губернатор. Согласно представленным им данным, в штате за последние сутки зафиксировали 6448 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 37258. 5327 инфицированных находятся в больницах.

«При любом реалистичном развитии ситуации система медицинских учреждений [в штате] будет перегружена», – констатировал Куомо. Он подчеркнул, что власти намерены разместить больничные койки в ряде общественных зданий.

По словам губернатора, в штате по-прежнему имеется острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Куомо сообщил, что власти штата одобрили применение одного аппарата ИВЛ сразу для двух пациентов, а также намерены использовать для вентиляции легких оборудование, предназначенное для проведения анестезии.

Куомо отметил, что штат из-за распространения вируса уже лишился доходов в размере $10-15 млрд. «Для бюджета штата Нью-Йорк это огромная сумма», – констатировал он.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 69,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1049 человек.