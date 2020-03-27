Отели Стамбула и Анкары предложили бесплатное проживание медработникам на время вспышки коронавируса

В отеле Мармара, расположенном в одном из самых важных центров Стамбула, также намерены предоставлять аналогичные услуги медперсоналу из близлежащих больниц Şişli Etfal и Taksim First Aid, сообщает Duvar.

Надо сказать, что пользующийся популярностью среди туристов Мармара в Стамбуле считается отелем класса люкс.

Гостиница Downtown Grand Anatolia, расположенная в столице Анкаре, также будет бесплатно принимать работников здравоохранения.

Отель в центре Анкары, принадлежащий Турецкому профсоюзу металлистов, будет бесплатно принимать медперсонал в знак благодарности за их работу, заявил председатель профсоюза Певрул Кавлак.